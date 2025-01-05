Новый ноутбук Thunderobot ZERO получит 18-дюймовый 240-Гц экран

Китайский производитель Thunderobot раскрыл подробности о новом игровом ноутбуке серии ZERO, который будет представлен на выставке CES 2025. Итак, аппарат получил 18-дюймовый экран Hummingbird Eye Protection Screen с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 нит, контрастностью 1800:1, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE<1, а также клавиатура с RGB-подсветкой. По данным источников, аппаратной основной выступят чипы Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen 9000. Напомним, что в начале 2023 года был выпущен ноутбук Thunderobot Zero 2023 Bumblebee с 16-ядерным чипом Intel Core i9-13900HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ и 16-дюймовым дисплеем с разрешением 4К и частотой обновления 240 Гц.

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