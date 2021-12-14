Новый ноутбук с сенсорным дисплеем MSI Creator Z16

MSI может похвастаться тем, что Creator Z16 имеет мини-клавиатуру со светодиодной подсветкой, которая освещает тусклые области и повышает удобство работы пользователя в темное время суток. Он также оснащен персонализированной RGB-подсветкой для каждой клавиши от Steel Series Engine. Дизайн отражает слияние постмодернизма с традиционным шаблоном.
MSI Creator Z16 имеет множество портов включая Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.2 и Gen 2, а также Type-A. Он поставляется в одном варианте цвета лунного серого.