Новый ноутбук с сенсорным дисплеем MSI Creator Z16

Новый ноутбук MSI Creator Z16 множеством функций был представлен на индийском рынке. Creator Z16 предлагает процессор Intel Core i9 и i7 11-го поколения, графику NVIDIA и 16-дюймовый сенсорный экран Quad HD +. Ноутбук также имеет частоту обновления дисплея 120 Гц и соотношение сторон 16:10. Технология True Color обеспечивает широкую цветовую гамму, подходящую для дизайнеров.

MSI может похвастаться тем, что Creator Z16 имеет мини-клавиатуру со светодиодной подсветкой, которая освещает тусклые области и повышает удобство работы пользователя в темное время суток. Он также оснащен персонализированной RGB-подсветкой для каждой клавиши от Steel Series Engine. Дизайн отражает слияние постмодернизма с традиционным шаблоном.

MSI Creator Z16 имеет множество портов включая Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.2 и Gen 2, а также Type-A. Он поставляется в одном варианте цвета лунного серого.