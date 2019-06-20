Новый ноутбукThinkPad X390

Благодаря функции Privacy Guard никто не увидит из-за плеча пользователя информацию на экране компьютера, а на гибридной IR-камере имеется затвор Think Shutter. Ноутбук поставляется с несколькими док-станциями на выбор: CS18, USB Type-C или USB.Благодаря функции Privacy Guard никто не увидит из-за плеча пользователя информацию на экране компьютера, а на гибридной IR-камере имеется затвор Think Shutter. Ноутбук поставляется с несколькими док-станциями на выбор: CS18, USB Type-C или USB.Рамки 13,3-дюймового дисплея с поддержкой технологии Dolby Vision и HDR стали тоньше на 50% по сравнению с предыдущей моделью (Х280). Несмотря на увеличенную диагональ, ноутбук выполнен в том же компактном 12-дюймовом корпусе. Яркость экрана составляет 250 нит для HD-варианта и 400 нит — для дисплея с разрешением Full HD. В модель установлены 2 направленных микрофона дальнего радиуса действия.Ноутбук ThinkPad X390 работает на процессорах Intel Core восьмого поколения (Intel Core i7 в максимальной комплектации). В качестве операционной системы используется Windows 10 Pro. Ноутбук оснащен накопителем SSD PCIe до 1 ТБ. Опционально поддерживается технология Intel Teton Glacier. Объем оперативной памяти достигает 32 ГБ в зависимости от конфигурации.О стоимости новинки пока неизвестно.