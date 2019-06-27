Новый облик Realme 3 - Diamond Red

У Realme 3, который поставляется в Radiant Blue, Classic Black и Dynamic Black, скоро появится четвертый вариант - Diamond Red. В сети появилось изображение грядущего Realme 3 Diamond Red, которое демонстрирует заднюю часть устройства в градиентной и узорчатой ​​отделке. Верхняя часть задней панели покрыта ромбовидным красным цветом, а нижняя половина переходит из красного в синий, сохраняя треугольные узоры.

Напомним, Realme 3 имеет 6,2-дюймовый HD + дисплей с разрешением экрана 1520 x 720 пикселей, соотношением сторон 19: 9, яркостью 450 нит и защитой Corning Gorilla Glass. Он питается от батареи емкостью 4230 мАч и работает на Android 9.0 Pie. Он оснащен восьмиъядерным процессором MediaTek Helio P70 с тактовой частотой 2,1 ГГц, а также графическим процессором Mali G72, оперативной памятью до 4 ГБ и 64 ГБ памяти. Устройство оснащено двойной камерой с комбинацией 13 МП первичного датчика с диафрагмой f / 1,8 и 2 МП вторичного датчика в сочетании со светодиодной вспышкой. Для передней части есть 13 МП сенсор с апертурой f / 2.0, 1,12-микронные пиксели. На старте Realme 3 Diamond Red будет доступен в Индии, а позже возможен и релиз в России, где Realme 3 можно приобрести за 10 990 рублей.