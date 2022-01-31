Новый патент Samsung Galaxy Dual Fold с поддержкой S Pen

Samsung уже известен своими складными устройствами Z Fold и Z Flip. Теперь компания представила новый патент который демонстрирует двойной складной телефон с держателем S-Pen. Как сообщается, новый патент на Samsung Galaxy Dual Fold был подан еще в июле 2021 года. И теперь он опубликован, демонстрируя впечатляющий дизайн складного телефона. Это может быть первый концепт складного телефона в Z-стиле с держателем для стилуса S Pen.

Складной телефон имеет две петли и три части экрана. При складывании часть задней панели телефона оказывается зажатой между экраном. Интересно, что на правой стороне задней панели складного телефона есть два выреза. Эти вырезы предназначены для магнитного крепления стилуса. Как показано на изображении, S Pen идеально занимает промежуточное положение. Более того, S Pen не выпадет даже в разложенном состоянии телефона, так как он крепится на магнитах. S Pen можно снять снизу, как в серии Note. Если эта концепция воплотится в жизнь, то это станет большим плюсом для поклонников классической серии Note.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Dual Fold
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