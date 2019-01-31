Новый патент Samsung на складной игровой смартфон

Samsung недавно подала патент на то, что кажется одновременно складным и игровым смартфоном. В развернутом виде устройство, показанное на изображениях очень похоже на планшет, на котором внизу слева расположен контроллер D-pad и набор кнопок на противоположной стороне.

Устройство позволяет пользователям играть даже в сложенном виде, но на меньшем дисплее. В целом, устройство выглядит очень неловко и не похоже на то, что мы видели на рынке до сих пор.

Если Samsung планирует выпустить устройство на этих изображениях, оно, вероятно, будет очень дорогим и очень трудным для продажи из-за конкуренции с портативными игровыми консолями Nintendo и Sony.