Новый патент от Motorola

Motorola планирует представить еще одну технологию в надежде изменить мир смартфонов. Производитель телефонов подал патент на функцию HTC Edge Sense, подобную HTC, для одного из своих будущих телефонов. Чертежи показывают, что по бокам будущего смартфона будут установлены виртуальные кнопки для воспроизведения музыки, камера и кнопка включения.

Патентные чертежи также показывают, что функция может быть реализована на обеих сторонах смартфона. Это еще не все, в демонстрации также предполагается, что устройство сможет понять, как пользователь захватывает его, и изменить расположение этих виртуальных кнопок в зависимости от того, как телефон удерживается или используется в другой ориентации.

Примечательно, что тот же патент предполагает, что этот конкретный телефон автоматически сможет обнаруживать прикрепление модульного аксессуара. После обнаружения смартфон покажет виртуальную кнопку (кнопки) управления на экране, чтобы обеспечить управление модом. Кроме того, тот же телефон будет предлагать виртуальные клавиши с голосовой активацией. Сначала он распознает голос пользователя телефона и отобразит виртуальную клавишу на экране, чтобы активировать другие функции.