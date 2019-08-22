Новый патент с гибким дисплеем

Перед убиранием в сумку или карман смартфон рекомендуется складывать дисплеем внутрь, чтобы защитить матрицу от физических повреждений. Вытянутая форма экрана, согласно приложенной к патенту документации, позволит работать сразу с несколькими приложениями, открывая окна одно над другим.Более того, запатентованная «раскладушка» от Samsung может сгибаться как внутрь, так и наружу. Двухпозиционное складывание, по мнению инженеров компании, позволит расширить сценарии работы со смартфоном, используя его либо в качестве плеера, либо для видеозвонков, либо как телефон. Учитывая такую степень свободы изменения формы, гаджет оснащен лишь одной камерой, с помощью которой, предварительно согнув гаджет, можно делать и селфи, и обычные снимки.Особенностью описанного в патенте гаджета стала возможность менять свою форму по желанию пользователя — вариантов складывания смартфона сразу несколько. В центральной области устройства есть секция, конструкция которой позволяет изгибать дисплей в разных точках.О стоимости новинки пока неизвестно.