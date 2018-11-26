Новый патент, смартфон LG может иметь шестнадцать объективов

Забудьте о двойных и тройных камерах, согласно недавно поданному патенту, LG планирует смартфон 16 объективами на задней панели.

Патент описывает систему задней камеры с изогнутой установкой, которая позволяет 16 объективам снимать фотографию с нескольких разных точек и даже имитировать движение неподвижного изображения. Это также облегчило бы замену объектов на фотографиях, поскольку телефон мог бы записывать более трехмерные данные.

В патенте подробно описывается, как зеркало и вспышка могут быть размещены отдельно на задней панели телефона, чтобы освещать объекты и облегчить захват с помощью камеры заднего вида, а не фронтальной.