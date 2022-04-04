Новый портативный динамик SOUNDBOKS Go

Представлена портативная Bluetooth - колонка SOUNDBOKS Go. Устройство имеет размеры 459 x 316 x 266 мм, весит 9,2 кг и поставляется с ручкой для переноски.

Гаджет был разработан для использования на открытом воздухе с защитой от вмятин и брызг. Устройство оснащено сменным литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 7,8 Ач, которого хватает на 40 часов воспроизведения. Портативная колонка имеет два драйвера: 10-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом. Устройство также имеет SOUNDBOKS Bass Enhancer, с помощью которого можно увеличить басы и громкость до 121 дБ. Кроме того, вы можете выбрать один из оптимизированных звуковых профилей, таких как Bass+ или Indoor, и создать свой собственный. Чтобы создать более захватывающий режим прослушивания, вы можете связать устройство с другими динамиками SOUNDBOKS Go или Gen 3 с помощью функции Team Up, назначив каждой машине роль стереосистемы. Вы можете использовать приложение SOUNDBOKS для управления динамиком и доступа к обновлениям встроенного ПО.