Новый портативный динамик Sonos Roam Portable

Компания Sonos представила в Индии новый портативный динамик Sonos Roam Portable. Предлагаемый в двух цветах умный динамик совместим с приложением Sonos, которое позволяет пользователям регулировать низкие, высокие частоты и громкость Sonos Roam со своих мобильных телефонов. Портативный динамик поставляется с функцией автоматической настройки звука Trueplay и возможностью подключения по Bluetooth, а также с поддержкой Apple AirPlay 2. Sonos Roam также работает с Amazon Alexa и Google Assistant и обеспечивает до 10 часов воспроизведения без подзарядки. Портативный динамик пыле и водонепроницаем с рейтингом IP67.

Динамик имеет легкий вес, всего 430 граммов и снабжен силиконовыми заглушками для защиты во время транспортировки. Он оснащен емкостным сенсорным управлением на корпусе для воспроизведения, паузы, регулировки громкости, пропуска, воспроизведения, выключения микрофонов и ручного переключения на Bluetooth, а также включения или выключения динамика. Он также имеет индикаторы подключения Bluetooth, громкости, микрофона и состояния зарядки.