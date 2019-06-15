Новый прочный смартфон Galaxy XCover 4s

Обе камеры гаджета одинарные. Селфи-камера оснащена оптическим блоком на 5 МП с диафрагмой F/2.2. Главная камера получила сенсор на 16 МП и объектив с диафрагмой F/1.7. За питание отвечает батарея на 2800 мАч. Аппарат имеет прорезиненный корпус, который надежно защищает телефон от проникновения внутрь пыли и влаги. Уровень защиты соответствует стандарту IP68. Толщина корпуса равна 9,7 мм. А весит смартфон 172 грамма.Дизайн Galaxy XCover 4s будет традиционным для данного модельного ряда. Да и параметры новинки отличаются скромностью, присущей линейке XCover. Экранная панель имеет небольшой размер (всего 5 дюймов по диагонали) и весьма среднее разрешение 1280 х 720 пикселей. Основой электронной схемы стал фирменный мобильный чипсет Exynos 7885. Арсенал памяти включает в себя 3 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 32 ГБ. В наличии имеются: слот расширения microSD, NFC-чип для бесконтактных платежей, беспроводные адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, симметричный порт USB-C и типовой аудиоразъем для наушников на 3,5 мм. Традиционно присутствует клавиша XCover, которую можно запрограммировать по своему усмотрению.О стоимости новинки пока неизвестно.