Новый продукт 801SH

Начинка нового девайса от Sharp дает основание причислить его к флагманским устройствам. Центральным процессором выступает Qualcomm Snapdragon 845. Арсенал памяти включает 6 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель объемом 128 ГБ. OLED дисплей 801 SH имеет размер 6,2 дюйма и разрешение 3120 x 1440 пикселей. Тыльная камера оснащена сенсором 23 МП, а селфи-камера получила оптику разрешением 8 МП. Кроме того, на гаджет установят свежий релиз Android – 9 Pie.В дизайне новинки не замечено особых изысков. Лицевая панель имеет вырез в верхней части, как у многих современных смартфонов. На задней стенке – одинарная камера и сканер отпечатков пальцев. Корпус изготовлен из пластика, тыльная сторона стилизована под углеродное волокно.Компания Sharp готова запустить новый продукт, который может заинтересовать потребителя мощной начинкой и возможно низкой ценой. Модель получила имя 801SH. О дате презентации точных данных нет, но один из сетевых инсайдеров выложил в Интернет основные параметры и изображение гаджета.Стоимость смартфона составит 480 долларов.