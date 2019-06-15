Новый продукт Galaxy S Active

Дисплей будет небольшим – размер диагонали составляет 5,2 дюйма. При этом экранная матрица обеспечивает внушительное разрешение 2560 х 1440 пикселей, что соответствует стандарту Quad HD. Также упоминается тыльная камера, которая имеет в распоряжении всего один оптический сенсор на 12 МП.Фирменный 8-ядерный чипсет Exynos 9810, способный развивать частоту 2,9 ГГц. При этом базовая частота равна величине 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali G72MP18. Тест проводился на конфигурации, которая имеет 4 ГБ «оперативки». В качестве программного интерфейса фигурирует ОС Android версии 9 Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.