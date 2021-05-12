Новый рендер HONOR 50

Серия HONOR 50 - эта новая линейка смартфонов от бывшего суббренда HUAWEI, которая отличается новым дизайном. Теперь в сети появились рендеры смартфона HONOR 50 с более подробной информацией.

Ожидается, что в линейку войдут три устройства, а именно HONOR 50, HONOR 50 Pro и HONOR 50 Pro+. А какой именно смартфон на рендере остается загадкой. В любом случае, судя по рендеру, в этом устройстве будет три камеры. Большой первичный датчик будет размещен внутри верхнего круга, тогда как вторичный перископический зум-камера и третий датчик будут размещены внутри нижнего круга. Согласно предыдущим утечкам, смартфон HONOR 50 получит процессор MediaTek Dimensity 1200, а версия смартфона HONOR 50 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon.