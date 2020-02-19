Новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2 получит новый стилус S Pen

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 получит Super AMOLED-экран на 7.7 дюймов с вырезом для фронтальной камеры.

Новинка Samsung Galaxy Z Fold 2 получит основную камеру, как у Galaxy S20+.

Это четыре модуля на 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп + 3D ToF. Ещё новинка получит поддержку нового стилуса S Pen в пяти расцветках: синей, серебристой, золотой, розовой и чёрной.

Компания Samsung должна представить новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2 летом 2020 года вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note 20.