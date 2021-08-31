Новый складной смартфон Huawei показали на фото

Китайское ведомство TENAA раскрыло дизайн и характеристики нового складного смартфона Huawei, который пока фигурирует под модельным наименованием Huawei TET-AN50. Аппарат получит 8-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 2480:2200 пикселей, 6,45-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 2700:1160 пикселей, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 3,13 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тыльную камеру от Leica с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, АКБ ёмкостью 4400 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев, размеры 161,8:145,8:8,2 мм и массу 295 граммов. Ориентировочная цена и дата выхода смартфона пока не раскрываются.