Новый смартфон Alcatel 5V

Смартфон может работать с двумя SIM-картами. На борту присутствует модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и NFC-чип для совершения бесконтактных платежей.Селфи-камера имеет разрешение 8 МП, главная камера получила два оптических блока на 12 МП и 2 МП. Новинка весит 156 граммов и имеет габариты 153,7 х 74,55 х 8,5 мм. Емкость батареи составила 4000 мАч.Электроника базируется на 8-ядерном чипсете MediaTek MT6762V, в наличии имеется 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ энергонезависимой памяти. Слот microSD позволяет увеличить объем на 128 ГБ. Рабочей средой для софта служит Android версии 8.1 Oreo.Стоимость смартфона составит 13000 тысяч рублей.