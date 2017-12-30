Новый смартфон Blackview P6000

Компания Blackview выпустила новенький смартфон. Батарейка BAK, вмещающая в себя 6180 мАч, уместилась в 9,8-мм корпус. Ещё одной особенностью смартфона можно назвать двойную основную камеру, основной сенсор которой имеет разрешение 21 Мп, редко встречающееся в средне-бюджетном сегменте. Прочие характеристики Blackview P6000 включают 5,5" Full HD-экран, быструю зарядку через два чипа, 8-Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio P25, фронтальный сканер отпечатков пальцев, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.