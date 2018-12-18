Новый смартфон Cool Play 8

Coolpad объявил о преемнике Play 7C в Китае, который получил название Cool Play 8.

Устройство бюджетное, с алюминиевым корпусом и довольно большим 6,2-дюймовым дисплеем с широкой выемкой. И, несмотря на свое положение, телефон удивляет IPS-дисплеем с разрешением 1080 x 2246. На борту установлен восьмиядерный чипсет MediaTek MT6750 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

На оборотной стороне расположилось сканер отпечатков пальцев и установку с двумя камерами, которая состоит из основного датчика 16 Мп и дополнительного 2-мегапиксельной камеры для измерения глубины. Cool Play 8 включает в себя большую батарею емкостью 4000 мАч. Смартфон рабоатет на платформе Android 8.1 Oreo. Устройство доступно в сером и красном цвете с запрашиваемой ценой в 145 долларов.