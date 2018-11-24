Компания Coolpad выпустила новый смартфон Coolpad M3, который уже продается на сайте JD.com за 115 долларов.

Это бюджетный с 5,85-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1512x720 пикселей. На задней панели расположена двойная камера на 13 MP + 5 MP, а спереди расположилась камера на 5 МР, с датчиком распознавания лица AI. Также известно что смартфон оснащен аккумулятором на 2800 мАч, не так уж и много по сегодняшним меркам. Устройство работает на процессоре MediaTek MT6750 с восемью ядрами Cortex-A53 и максимальными частотами 1,5 ГГц.