Новый смартфон Evolve и Evolve X

BlackBerry Evolve досталась основная камера с двумя сенсорами на 13 Мп, а также чип Snapdragon 450 от Qualcomm и ОЗУ в объеме 4 Гб. Модель Evolve X наделили тыльной камерой с модулями на 12 и 13 Мп, 6 Гб ОЗУ и процессором Snapdragon 660 от Qualcomm.Полноэкранные новинки оборудованы двойными камерами и емкими АКБ. Обе модели получили 5,99-дюймовый экран (18:9) при разрешении 2160 х 1080 точек (Full HD+), 16-мегапиксельную селфи-камеру, 64 Гб ПЗУ, сканер пальцевых отпечатков, аккумулятор на 4000 мА/ч и Android 8.1 Oreo с надстройкой DTEK от BlackBerry в качестве ОС.О стоимости смартфона пока неизвестно.