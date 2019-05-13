Новый смартфон HTC стоит 300 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания HTC планирует выпустить в свет свой новый блокчейн смартфон. Это не совсем разумно со стороны производителя, который, мягко скажем, не очень выгодно смотрится в последнее время. Но, компания делает упор на доступности, ведь за свою новинку нужно будет отдать всего 300 долларов. По меркам современного рынка это не очень дорого, но если учесть, что никакого мощного железа в смартфоне нет, говорить о невероятных возможностях просто не получится. Будем ждать релиза и тогда уже можно будет поговорить о том, что же устройство из себя представляет и стоит ли оно своих денег. Сейчас об этом говорить тяжело, так как все релизы HTC были дорогими и провальными.