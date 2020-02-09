Новый смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google

Китайская компания Huawei, готовится к анонсу нового смартфона под названием Honor 9X Lite.

В просторах интернета появился рекламный где изображен смартфон.

Судя по изображению, на задней части смартфона разместят сканер отпечатков пальцев и двойную камеру, где основной модуль на 48 Мп и второй модуль глубины.

Новинка Honor 9X Lite также прошла сертификацию Google Play. Это значит, что смартфон получит предустановленные сервисы Google.

Больше к сожалению информации о смартфоне нет, также стоимость и дата выхода тоже неизвестно.