Новый смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google

Китайская компания Huawei, готовится к анонсу нового смартфона под названием Honor 9X Lite.
В просторах интернета появился рекламный где изображен смартфон.
Судя по изображению, на задней части смартфона разместят сканер отпечатков пальцев и двойную камеру, где основной модуль на 48 Мп и второй модуль глубины.
Новинка Honor 9X Lite также прошла сертификацию Google Play. Это значит, что смартфон получит предустановленные сервисы Google.Больше к сожалению информации о смартфоне нет, также стоимость и дата выхода тоже неизвестно.