Новый смартфон Honor Note оснастят 64-Мп камерой

2019-09-30, Автор - Владимир Байзаров; [71]
В сеть просочилась информация об одном из грядущих смартфонов компании Honor, которым, как утверждается, может стать новая модель из семейства Note. Смартфон Honor Note 10, напомним, вышел еще летом прошлого года. Что до следующего поколения, то ему приписывают фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810 с тактовой частотой до 2,27 ГГц и графикой Mali-G52 MP6, тройную основную камеру с главным модулем на основе 64-Мп датчика Samsung ISOCELL Bright GW1, а также аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Официальная презентация смартфона может состояться уже в октябре.


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