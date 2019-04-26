Новый смартфон Huawei P Smart Z

Huawei готовится к запуску нового смартфона с всплывающей селфи-камерой.

Это устройство среднего класса, под названием Huawei P Smart Z. Механизм всплывающей камеры содержит 16-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0, что позволяет Huawei сделать дисплей телефона с минимальными рамками. Это будет большой 6,59-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ с плотностью пикселей 391 ppi и соотношением сторон 19,5:9. Как и P Smart (2019) и P Smart+ (2019) , P Smart Z будет работать с процессором Kirin 710, поэтому вы можете ожидать среднюю производительность.

Ожидается, что P Smart Z выйдет в черном, изумрудно-зеленом и сапфирово-синем цвете с розничной ценой всего 210 евро.