Transsion Holdings выпустила новый смартфон Infinix Note 5 Stylus и, как следует из названия, он поставляется с стилусом.

Это смартфон с 5,93-дюймовый дисплеем и разрешением HD+, 1080 x 2160 пикселей. Infinix Note 5 Stylus оснащен чипсетом Helio P23 от MediaTek, который представляет собой средний октановый сердечник SoC, изготовленный с использованием 16 нм процессора. Смартфон поддерживает 4 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище составляет 64 ГБ, из которых около 53 ГБ доступно пользователю. Note 5 Stylus получает мощную батарею 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Note 5 Stylus работает на Android 8.1 Oreo. Также со смартфоном в комплекте идет стилус X-pen , вероятнее всего разработчики вдохновлялись стилусом S-pen от компании Samsung, тот же дизайн, та же кнопка сбоку. Кнопка на X-pen предназначена для выполнения двух задач в основном - одним щелчком клавиши, вы можете открыть приложения и задачи, которые хотите использовать, и двойным щелчком, чтобы открыть приложение memo. Стоимость смартфона составляет 227 долларов.