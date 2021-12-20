Новый смартфон Maimang 10 с процессором Dimensity 720

Сегодня был официально представлен смартфон Maimang 10. Maimang 10 отличается эргономичным дизайном с изогнутой спинкой и закругленными краями. Его толщина составляет около 8,3 мм, а вес - всего 179 граммов. Maimang 10 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем 2400 × 1080 с соотношением экрана к корпусу 94,2%. Кроме того, он имеет частоту обновления 90 Гц и скорость отклика на касание 180 Гц. В экране есть вырез для фронтальной камеры, расположенный в центре.

Maimang 10 оснащен тройной камерой с 40-мегапиксельным первичным датчиком AI, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельной макро-камерой.

Под капотом устройства находится процессор MediaTek Dimensity 720 с поддержкой 5G, состоящая из четырех быстрых ядер ARM Cortex-A76 и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55, все с тактовой частотой 2 ГГц. Графический процессор Mali-G57. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты micro-SD. Maimanf 10 питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 40 Вт.