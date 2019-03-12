Новый смартфон Moto G7 Power стал доступен российскому потребителю

В российскую продажу поступил смартфон Moto G7 Power с мощной батареей на 5000 мА.ч. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. За производительность устройства отвечает 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 632 и 4 Гбайт ОЗУ. Камера на передней стороне имеет оптику на 8 МП. Тыльная камера получила оптический сенсор на 12 МП. Предусмотрен симметричный порт USB-C, стандартный выход для наушников на 3,5 мм и адаптер Bluetooth 4.2. Приобрести новинку можно за 17 990 рублей.