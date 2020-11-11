Новый смартфон Realme C15 с невероятной автономностью

У Realme появился новый смартфон C15 с батареей емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Смартфон способен обеспечить 44 часа непрерывных разговоров, 26,8 часа воспроизведения видео, а в режиме ожидания может проработать 48 дней.

Помимо огромной батареи смартфон оснастили режимом супер энергосбережения. При его включении 5 % автономной работы может хватить еще на 2,48 часа непрерывных разговоров или на невероятные 2,5 дня в режиме ожидания. Этот удивительный подвиг достигается за счет использования функций Realme APP Quick Freeze, Screen Battery Optimization и Sleep Standby Optimization, позволяющих снизить энергопотребление фоновых приложений в режиме ожидания, снизить эффекты отображения и разрешить использование только в шести распространенных приложениях.

Realme C15 имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей, процессор Snapdragon 460, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с возможностью расширения хранилища до 256 ГБ. На спине расположилась 13МП камера AI Quad с режимом Super Nightscape, а спереди 8 МП селфи-камера. Смартфон получил встроенный датчик отпечатков пальцев и пользовательский интерфейс Realme на базе ОС Android 10.