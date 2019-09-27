Новый смартфон Realme получит процессор Snapdragon 855

Как известно, в ассортименте компании Realme все еще нет флагманского смартфона на топовой платформе Snapdragon 855, но скоро этот недочет будет исправлен. Сегодня в базе Bluetooth SIG обнаружился смартфон RMX1931 на процессоре Qualcomm с частотой 2,84 ГГц. Это и есть Snapdragon 855. Также в документе указан 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 1950 мАч, что явно является ошибкой. Можно предположить, что смартфон получит четверную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 МП, минимум 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч или больше. Вполне возможно, нас ждет конкурент популярного Redmi K20 Pro.