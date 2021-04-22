Новый смартфон Realme с номером модели RMX3333 прошел сертификацию

Новый смартфон Realme с номером модели RMX3333 прошел сертификацию китайского агентства TENAA. В листинге были раскрыты все характеристики и изображения устройства.

Список TENAA показывает, что устройство оснащено 6,43-дюймовой панелью AMOLED с разрешением экрана Full HD +, а также встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4220 мАч, который поддерживает быструю зарядку. Согласно листингу, это будет смартфоном 5G, который питается от восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,4 ГГц в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ памяти хранения.

RMX3333 имеет фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Модуль задней камеры устройства имеет 48-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный объектив и 2-мегапиксельную камеру. Телефон работает под управлением ОС Android 11.

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