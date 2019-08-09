Новый смартфон Redmi 7A и его функции

Смартфон с двумя слотами для SIM-карт получил емкий аккумулятор на 4000 мАч, который не придётся постоянно «дозаправлять» в течение дня. Встроенный накопитель на 16 ГБ можно расширить картой памяти microSD. Фронтальная камера с разрешением сенсора 5 Мп умеет не только снимать селфи, но и разблокировать аппарат с помощью функции Face Unlock.Доступная модель получила компактный IPS-дисплей диагональю 5,45-дюйма — устройством легко пользоваться одной рукой. Производительности восьмиядерного процессора Snapdragon 439 в комбинации с 2 ГБ оперативной памяти хватит для решения базовых повседневных задач: веб-серфинга, общения в социальных сетях и использования мессенджеров.Стоимость модели составит 77 долларов.