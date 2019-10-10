Новый смартфон Reno Ace от Oppo с впечатляюще быстрой зарядкой

Oppo представила новейший телефон в линейке флагманских телефонов Reno - Ace Reno. По своим характеристикам устройство очень похоже на отличный новый 7T дочерней компании OnePlus.

Внутри процессор Snapdragon 855 Plus, 6,5-дюймовый дисплей 1080p с соотношением сторон 20: 9 с небольшим каплевидным вырезом и частотой обновления 90 Гц, а также система камер, основанная на 48 МП сенсоре Sony IMX586. Однако Reno Ace получил дополнительную четвертую камеру с монохромным сенсором и имеет до 12 ГБ оперативной памяти.

Главной особенностью смартфона является прорыв в быстрой зарядке. Двухэлементная аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч может заряжаться от 0 до 100 процентов за 30 минут, что позволяет использовать ее в течение двух часов при пятиминутной зарядке.

Продажи стартуют в Китае по цене от $ 420 за 8 ГБ ОЗУ и 12 ГБ памяти, $ 530 за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Также есть специальное издание Mobile Suit Gundam с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ для хранения за $ 505.