Новый смартфон Sharp Aquos D10

Девайс оснащен NFS-чипом для совершения бесконтактных платежей и беспроводными адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Емкость батареи составляет 2900 мАч. Еще в корпусе имеется современный симметричный порт USB-C.Камера для селфи-снимков и видеозвонков получила в распоряжение сенсор на 16 МП. Главная камера, установленная на задней панели, включает в себя два оптических блока на 12 МП и 13 МП. На тыльную сторону также помещен сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев.Роль центрального процессора взял на себя 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 630, поддерживающий частоту 2,2 ГГц. Обработка графики возложена на видеоускоритель Adreno 508. В смартфоне установлено 4 ГБ оперативной памяти, а также флэш-носитель на 64 Гб. В качестве программного интерфейса выступает 8-я версия операционной системы Android Oreo.Дисплей нового гаджета имеет размер 5,99 дюйма. При этом он покрывает 91% лицевой панели мобильного устройства. Разрешение экрана составляет 2160 х 1080 пикселей.Стоимость смартфона составит 400 долларов.