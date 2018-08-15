Новый смартфон Sony Xperia XA2 Plus доступен для предзаказа в России с мощной 23 Мп камерой. Гаджет получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 630 разработки Qualcomm. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Спереди располагается 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом на 120 градусов. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3580 мАч. Предлагается аппарат в четырех цветовых вариантах: зеленом, черном, золотистом и серебристом. Предзаказать новинку можно с 15 августа по 12 сентября за 29 990 рублей.