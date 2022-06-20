Новый смартфон Tecno Spark 9T оснащен чипсетом Helio G37

Бренд Tecno расширяет ассортимент смартфонов представив новую модель Spark 9T. Его цена начинается от 188 долларов за версию 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ, конфигурация 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ продается по цене 211 долларов.

Spark 9T оснащен 6,6-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. На экране есть каплевидный вырез, в котором находится 8-мп селфи-камера. Задняя панель в свою очередь оснащена тройной камерой с основным 13-мп сенсором, 2-мп и объективом с ИИ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12 с пользовательским интерфейсом HiOS 8.6. Производительность обеспечивает платформа MediaTek Helio G37. На борту модели 4 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки 10 Вт. Порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм также присутствует.