Компания Vivo представила новый смартфон Vivo X21S. Основной фишкой данного смартфон является сканер отпечатков пальцев расположенный под дисплеем. 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей имеет минималистскую вырезку сверху - на которой расположилась камера и датчики. Задняя часть в окрасе синего градиента, оснащена двумя камерами, это почти вся информация что можно сказать из живых фотографий.

Вероятно можно с уверенностью предположить, что скоро телефон будет выпущен, и будет доступен для продажи так как он уже прошел сертификацию TENAA.