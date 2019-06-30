Новый смартфон Vivo Y17

Чтобы устройством можно было дольше пользоваться, его оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. В аппарате реализована технология двойной быстрой зарядкой и целых девять функций защиты, что гарантирует безопасность для пользователя.Смартфон оборудован восьмиядерным процессором, выполненным по 12-нм техпроцессу. Также он получил 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 Г. Работает устройство под управлением Funtouch OS 9 на базе Android 9 Pie. Для геймеров в системе предусмотрен специальный режим Ultra Game Mode, повышающий производительность в играх, а акселератор Dual-Turbo снижает вероятность пропуска кадров.Для мобильных фотографов смартфон оснастили тройной камерой с функциями искусственного интеллекта: основным модулем с разрешением 13 Мп, 8-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельным датчиком глубины для создания портретных фотографий с размытием фона. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп поддерживает функцию AI Face Beauty, делая селфи красивее без необходимости дополнительной обработки.Стоимость новинки составит 19000 тысяч рублей.