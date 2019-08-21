Новый смартфон от Nokia

Новинка получила так называемый «дырявый» дисплей: в его верхней части имеется специальное отверстие для селфи-камеры. Кроме того, можно заметить симметричный порт USB-C и стандартный аудиоразъем диаметром 3,5 мм. Подробными параметрами новой модели инсайдер не поделился.На одном снимке демонстрируется тыльная панель устройства, на которой установлена камера с двумя блоками оптики от фирмы Zeiss. Любопытно, что камера располагает двумя светодиодными вспышками. В центре находится дактилоскопический сканер для идентификации владельца.О стоимости новинки пока неизвестно.