Новый смартфон от Xiaomi Mi 9

Основные параметры будут совпадать с характеристиками стандартной вариации Xiaomi Mi 9. Электронной основой, вероятно, станет топовый мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Максимальный объем памяти будет содержать 12 ГБ «оперативки» и флэш-модуль на 256 ГБ. Наверняка, новинку оснастят дисплеем с разрешением 2340 х 1080 пикселей, изготовленным по AMOLED-технологии. Можно предположить, что размер диагонали составит 6,39 дюйма.На тыльной панели установлена главная камера, содержащая три модуля. Оптические сенсоры ориентированы вертикально. Чуть ниже находится фотовспышка на светодиодах. На иллюстрации не видно дактилоскопического сканера. Вероятно, сканер для идентификации владельца встроен в поверхность экрана. Смартфон имеет полноценный безрамочный дизайн. При этом экранная панель лишена каких-либо вырезов и отверстий. Таким образом, можно сделать вывод, что фронтальная камера будет представлена выдвижной конструкцией. Блок селфи-камеры будет выдвигаться из верхней грани корпуса.О стоимости пока неизвестно.