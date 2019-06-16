Новый смартфон от компании HTC

Внешне выглядит аппарат 2Q7A100 экранная панель имеет формат 18:9 и обеспечивает разрешение 2160 × 1080 пикселей. Судя по большому количеству сенсоров над дисплеем, модель оснащена селфи-камерой, в состав которой входит два оптических модуля. Подробные параметры фронтальной камеры не указаны, как, впрочем, нет данных, что представляет собой камера на тыльной стороне корпуса.Смартфон относится к среднему ценовому диапазону. Аппаратной платформой выступает достаточно производительный 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, способный развивать частоту 2,2 ГГц со встроенным видеоконтроллером Adreno 616 и движком искусственного интеллекта. Объем оперативки составляет 6 ГБ. Программным интерфейсом служит актуальная версия ОС Android – 9 Pie.О стоимости новинки пока неизвестно.