Новый смартфон от компании LG

Модель построена на базе 12-нм восьмиядерного процессора, имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч аккумулятором, работает под управлением Android 9.0 Pie и поддерживает технологию звучания LG Boombox. Точное название, дата анонса и цена новинки не объявлены.Аппарат в синей расцветке корпуса с градиентным оформлением оснащен тройной камерой с красной окантовкой одного из сенсоров, на задней панели находится сканер отпечатков пальцев. Судя по изображению, смартфон получил металлическую раму, а задняя панель выполнена из стекла. Качелька громкости и кнопка питания расположены на правой грани телефона, на нижнем торце видны гнездо для зарядки и решётка динамика. 3,5-мм аудиоразъём в кадр инсайдера не попал — не исключено, что он расположен на верхней грани устройства.О стоимости новинки пока неизвестно.