Новый телефон Black Shark получил сертификацию 3C

Новое устройство Black Shark с номером модели DLT-A0 недавно было сертифицировано китайским агентством связи. В сертификате мало что сказано, но в нем говорится, что телефон поддерживает быструю зарядку 27 Вт, как и Xiaomi Mi 9.

Новый телефон Black Shark может поставляться с тройными задними камерами, как в некоторых патентах недавно поданных производителем. Он также может иметь выемку для селфи-камеры, как показали те же патенты. Компания Black Shark заявила, что ее будущие телефоны вернут аудио разъем.