В интернете компания опубликовала новый тизер смартфона Vivo X30 5G.

Судя по изображению, смартфон Vivo X30 5G оснастят квадро камерой и перископическим модулем. Ещё смартфон получит дырявый широкоформатный дисплей. Смартфон получит три расцветки корпуса, разъём для наушников и поддержку 5G. По слухам еще сканер отпечатков пальцев разместят под экраном.

Смартфон Vivo X30 5G должен стать первым обладателем нового процессора от компании Samsung Exynos 980 с поддержкой 5G в паре 6/8 ГБ ОЗУ. Еще смартфон должны оснастить 6.5 дюймовым AMOLED дисплеем с поддержкой частоты обновления картинки до 90 Гц. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.