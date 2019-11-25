Новый умный динамик Huawei Sound X с высококачественным звуком

Последний умный динамик Huawei Sound X создан в сотрудничестве с высококлассной аудиокомпанией Devialet.

360-градусный динамик оснащен 60-ваттным двойным сабвуфером и голосовым ассистентом Xiaoyi, управлением умным домом Huawei HiLink и поддержкой музыки Huawei. Devialet внедрила свою технологию активного согласования динамиков (SAM) для уменьшения искажений, а также систему подавления вибраций.

Динамик воспринимает команды с расстояния до 5 метров благодаря шести микрофонам,а для подключения присутствует модуль NFC. Sound X уже доступен для предварительного заказа за $ 285.