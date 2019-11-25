Новый умный динамик Huawei Sound X с высококачественным звуком

2019-11-25, Автор - Anna; Продукт - Huawei Sound X ; [72]
Последний умный динамик Huawei Sound X создан в сотрудничестве с высококлассной аудиокомпанией Devialet.

360-градусный динамик оснащен 60-ваттным двойным сабвуфером и голосовым ассистентом Xiaoyi, управлением умным домом Huawei HiLink и поддержкой музыки Huawei. Devialet внедрила свою технологию активного согласования динамиков (SAM) для уменьшения искажений, а также систему подавления вибраций.

Динамик воспринимает команды с расстояния до 5 метров благодаря шести микрофонам,а для подключения присутствует модуль NFC. Sound X уже доступен для предварительного заказа за $ 285.

Комментарии и отзывы Huawei Sound X
Huawei MatePad Pro официально представле...
Huawei MatePad Pro официально представлеОфициально представлен новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, который выглядит очень интересно и ...
Tesla Cybertruck очень хорошо продается...
Tesla Cybertruck очень хорошо продаетсяНекоторое время назад Илон Маск официально представил новый внедорожник Tesla Cybertruck, который довольн...
Huawei показала MateBook D 15...
Huawei показала MateBook D 15Компания Huawei официально представила ноутбук MateBook D 15, который представлен в двух вариантах компле...
Huawei представила мощного конкурента i...
Huawei представила мощного конкурента iКомпания Huawei выпустила высококлассный планшет MatePad Pro, который нацелен на конкуренцию с iPad Pro ...
Intel и MediaTek обещают обеспечить подд...
Intel и MediaTek обещают обеспечить поддТайваньский производитель чипов MediaTek и Intel заключили крупное партнерское соглашение, чтобы обеспечи...
Huawei nova 6 SE с четырьмя камерами...
Huawei nova 6 SE с четырьмя камерамиКомпания Huawei готовится к выпуску смартфонов семейства nova 6, в состав которой также войдет бюджетная ...
Samsung Galaxy S11 получит лазерную авто...
Samsung Galaxy S11 получит лазерную автоSamsung Galaxy S11 будет иметь вызывающее количество камер на спине. Изображения демонстрируют систему ла...
В Google Фото появились новые функции ре...
В Google Фото появились новые функции реКомпания Google добавила новые функции редактирования для своего приложения «Фото» на устройствах Android...


Обзор Razer Viper Ultimate (RZ01-03050100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для киберспорта и шутеровОбзор Razer Viper Ultimate (RZ01-03050100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для киберспорта и шутеров
Обзор Gamdias APOLLO M2 (GM-GCAPM2). Корпус с двумя 200мм вентиляторами и стенками из стеклаОбзор Gamdias APOLLO M2 (GM-GCAPM2). Корпус с двумя 200мм вентиляторами и стенками из стекла
Обзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймовОбзор Trust GXT 278 Yozu. Подставка для ноутуков с диагональю до 17.3 дюймов
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрокамеры и NFC за 22990Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрокамеры и NFC за 22990
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The Crystal...
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The CrystalГеймплей ...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. Оче...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. ОчеСегодня мы поговорим о ноутбуке One Mix 3 Pro, который выглядит очень стильно и необычно, плюс его легко ...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень ин...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень инСегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобре...
Предварительный обзор Lian Li Lancool II...
Предварительный обзор Lian Li Lancool IIСоздать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически ...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тыс...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тысМногие эксперты предрекали быструю эволюцию виртуальных развлечений в VR-игры. На деле же все обстоит с т...
Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официа...
Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официа20 ноября в Москве прошла презентация среднебюджетного смартфона vivo V17. Новинка получила процессор Sna...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i....
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i.Длительное время в сети ходили слухи о пятом поколении умных браслетов китайской компании Xiaomi, но оказ...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетом...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетомСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который готов вас развлекать буквально каждый день...
AOC и Philips показали новые модели мони...
AOC и Philips показали новые модели мони20 ноября в Москве состоялась совместная пресс-конференция AOC и Philips. Темой мероприятия стали новые м...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежитСегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит...
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor