Новый вариант ASUS ROG Phone 3 12 + 128 ГБ анонсирован

22 июля компания ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 3. Телефон был доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Теперь же компания анонсировала новую модель ROG Phone 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.

Вариант с 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения получил ценник 723 доллара. Он имеет 6,59-дюймовый IPS ЖК - панель , которая предлагает полное разрешение HD +. Экран 144 Гц интегрирован со сканером отпечатков пальцев и имеет защиту Gorilla Glass 6.

ROG Phone 3 - поставляется с передовой мобильной платформой Snapdragon 865+ с тактовой частотой 3,1 ГГц, оперативной памятью LPPDR5 и хранилищем UFS 3.1. Также игровой телефон ASUS снабжен массивной батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 30 Вт.