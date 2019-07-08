Новый вариант Redmi K20 Pro - Avengers Edition

Не так давно Xiaomi представила Redmi K20 Pro как первый настоящий флагман своего суббренда.

Первоначально он был выпущен в красном и синем цветах. Дочерняя компания Xiaomi отлично поработала, представив новый внешний вид K20 Pro с 3D-дизайном на задней панели. Ожидается, что аналогичная тема также является частью пользовательского интерфейса.

Конфигурация памяти и ценник Redmi K20 Pro Avengers Edition по-прежнему скрыты. Стандартный Redmi K20 Pro и ванильный Redmi K20 были проданы в Китае более чем 1 миллиона единиц в первый месяц с момента анонса.