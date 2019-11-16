Новый высокопроизводительный плеер Walkman NW-ZX507

2019-11-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Sony Walkman NW-ZX507; [79]
Sony анонсировала новый плеер Walkman NW-ZX507. Плеер работает на Android 9.0, имеет 64 ГБ памяти, Wi-Fi (и Bluetooth 5.0) для загрузки и потоковой передачи. Поддерживается 11,2 МГц DSD и 384 кГц / 32-битная PCM. Также имеется поддержка HD-аудио LDAC и Qualcomm aptX. С этим плеером можно использовать приложение Sony Original Music Player.

NW-ZX507 имеет симметричный разъем диаметром 4,4 мм. Разъем разделяет каналы для левого и правого, что снижает уровень шума и делает звук более чистым.   

Walkman оснащен портом USB Type-C для подключения к другим устройствам и для зарядки. Полная зарядка займет 6,5 часов. Цветной TFT-экран имеет размер 3,6 дюйма и разрешение 1280х720 пикселей. В дополнение к сбалансированному стандартному разъему устройство оснащено стереофоническим мини-разъемом, а память может быть расширена с помощью карты MicroSD.

Цена:

Sony NW-ZX507 Walkman продается по рекомендованной розничной цене 830 евро.

Комментарии и отзывы Sony Walkman NW-ZX507
NEC анонсировала монитор MultiSync PA311...
NEC анонсировала монитор MultiSync PA311NEC объявила о запуске MultiSync PA311D, нового 31-дюймового дисплея с широкой цветовой гаммой IPS с разр...
Монитор Momentum 392M7C от Philips сочет...
Монитор Momentum 392M7C от Philips сочетMMD и Philips анонсировали новую модель: 392M7C. Это монитор с большой панелью, размером 38,5 дюйма по ди...
MSI Pro MP221 готов к продаже...
MSI Pro MP221 готов к продажеОфициально представлен новый монитор MSI Pro MP221, который готов удивлять вас довольно неожиданными хара...
Huawei MatePad Pro получит вырез в диспл...
Huawei MatePad Pro получит вырез в дисплПоявилась официальная информация о том, что компания Huawei действительно готовит свой новый планшетный к...
Qualcomm Snapdragon 865 на 20 процентов ...
Qualcomm Snapdragon 865 на 20 процентов Qualcomm проведет свой ежегодный технологический саммит Snapdragon, 3 декабря в Мауи, Гавайи. Вполне веро...
Дизайнер мебели Herman Miller выходит на...
Дизайнер мебели Herman Miller выходит наИзвестный дизайнер мебели Herman Miller вступил в партнерство с Complexity Gaming - киберспортивной орган...
Porsche Design Ultra One выглядит очень ...
Porsche Design Ultra One выглядит очень Официально представлен ноутбук Porsche Design Ultra One, который выглядит крайне привлекательно, может по...
BQ вышла на рынок телевизоров...
BQ вышла на рынок телевизоровКомпания BQ, которую мы все знаем по достаточно хорошим смартфонах с приличной ценой и характеристиками, ...


Обзор PRO-EXPERT V9. Вертикальный пылесос с четырьмя насадкамиОбзор PRO-EXPERT V9. Вертикальный пылесос с четырьмя насадками
Обзор Roadgid CityGo 2 WiFi. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Roadgid CityGo 2 WiFi. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5
Обзор Biostar B450MH. Материнская плата для RyzenОбзор Biostar B450MH. Материнская плата для Ryzen
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor