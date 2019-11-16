Новый высокопроизводительный плеер Walkman NW-ZX507

Sony анонсировала новый плеер Walkman NW-ZX507. Плеер работает на Android 9.0, имеет 64 ГБ памяти, Wi-Fi (и Bluetooth 5.0) для загрузки и потоковой передачи. Поддерживается 11,2 МГц DSD и 384 кГц / 32-битная PCM. Также имеется поддержка HD-аудио LDAC и Qualcomm aptX. С этим плеером можно использовать приложение Sony Original Music Player.

NW-ZX507 имеет симметричный разъем диаметром 4,4 мм. Разъем разделяет каналы для левого и правого, что снижает уровень шума и делает звук более чистым.

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Walkman оснащен портом USB Type-C для подключения к другим устройствам и для зарядки. Полная зарядка займет 6,5 часов. Цветной TFT-экран имеет размер 3,6 дюйма и разрешение 1280х720 пикселей. В дополнение к сбалансированному стандартному разъему устройство оснащено стереофоническим мини-разъемом, а память может быть расширена с помощью карты MicroSD.Sony NW-ZX507 Walkman продается по рекомендованной розничной цене 830 евро.