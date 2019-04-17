Новый внешний корпус для видеокарты - Razer Core X Chroma

Razer представила еще один мощный внешний корпус для графического процессора. Razer Core X Chroma позволяет использовать возможности видеокарты настольного класса на компактном ультрабуке. По сравнению с предшественником новинка может похвастаться более мощным источником питания 700 Вт, портами USB Type-A и Gigabit Ethernet, а также подсветкой Chroma.

Гладкий черный алюминиевый корпус окружен двумя световыми зонами Chroma RGB, которые можно настроить с помощью программного обеспечения Razer's Synapse 3 и синхронизировать с другими устройствами Chroma. Есть четыре порта USB Type-A и разъем Gigabit Ethernet на задней панели. USB-порты окрашены в фирменный неоново-зеленый цвет Razer и позволяют использовать корпус в качестве док-станции, к которой можно подключать и периферийные устройства. Также Core X Chroma способен заряжать ноутбуки USB-C мощностью до 100 Вт.

Кроме того, Core X Chroma поставляется с двумя контроллерами Thunderbolt 3, поэтому порты USB и GPU имеют собственные выделенные линии PCIe. Это должно обеспечить лучший опыт и предотвратить отключение клавиатуры и мыши. Core X Chroma использует широкий спектр современных видеокарт, в том числе новейшую серию NVIDIA GeForce RTX, серию Quadro, а также графические процессоры AMD Radeon и Radeon Pro. Говоря о размерах, Core X Chroma подходит для трехслотовых карт, рассчитанных на 330 х 160 х 60 мм. Razer Core X Chroma можно приобрести за $ 599.